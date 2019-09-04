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Новости /  Общество /  Социум  

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенёс операцию в Германии

4 сентября 2019 14:40
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Для знаменитого дрессировщика это уже пятая операция на позвоночнике.
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал Лайфу, что причина его госпитализации и экстренного хирургического вмешательства в Германии— обострение грыжи на позвоночнике. Для знаменитого дрессировщика это уже пятая операция на позвоночнике.

— У меня просто позвоночник постоянно оперируемый, у меня уже три протеза стоит, четыре операции делали, каркас стоит титановый. Следили за двумя грыжами, но, видимо, мышечный каркас не выдержал и обострилась она, увеличилась и по ногам ударила сильно. Поэтому пришлось экстренно госпитализироваться и оперировать, — отметил Запашный.

По его словам, на полное восстановление может уйти шесть недель, но через неделю он уже собирается вернуться в Россию.

— По поводу включения в работу, буду смотреть по состоянию. Я в этом смысле всегда торопыга, меня всё время рвёт на манеж сразу. Врачи просят полегче, — добавил дрессировщик. 
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