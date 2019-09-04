Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенёс операцию в Германии

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— У меня просто позвоночник постоянно оперируемый, у меня уже три протеза стоит, четыре операции делали, каркас стоит титановый. Следили за двумя грыжами, но, видимо, мышечный каркас не выдержал и обострилась она, увеличилась и по ногам ударила сильно. Поэтому пришлось экстренно госпитализироваться и оперировать, — отметил Запашный.По его словам, на полное восстановление может уйти шесть недель, но через неделю он уже собирается вернуться в Россию.— По поводу включения в работу, буду смотреть по состоянию. Я в этом смысле всегда торопыга, меня всё время рвёт на манеж сразу. Врачи просят полегче, — добавил дрессировщик.