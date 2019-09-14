Главная икона Вооруженных сил «Спас Нерукотворный» прибыла в Самару
14 сентября 2019 14:03
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Сейчас проходит торжественная её встреча на аэродроме Кряж. Далее икона будет перевезена в Покровский кафедральный собор, где будет выставлена до 19 сентября. Там военнослужащие, члены их семей и другие верующие прихожане смогут поклониться святыне.
«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.
В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.
Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот», передает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
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