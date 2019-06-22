Где можно и нельзя готовить шашлыки летом. Во дворе, в парке, в лесу
22 июня 2019 17:03
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Сначала о местах, где запрещено разводить костры, разжигать мангал и жарить мясо.
❌ Во дворе
Кажется, что самый простой способ приготовить шашлык, если вы живете в многоквартирном доме — поставить мангал во дворе. Но так нельзя.
По правилам противопожарного режима, разводить костер запрещается возле земель общего пользования населенных пунктов. Проще говоря, во дворах.
Нарушение правил грозит штрафом от 2000 до 3000 рублей или предупреждением.
❌ В парках
В парках можно приготовить шашлык только в строго отведенных местах. Поскольку не во всех парках есть такие места, то перед поездкой лучше позвоните в администрацию и уточните их наличие.
Если мест нет, значит в парке нельзя устанавливать мангал, даже если рядом нет построек, людей и аттракционов.
За нарушение можете получить штраф от 2000 до 3000 рублей.
❌ В квартире
Казалось бы, это очевидно, но на балконе или лоджии квартиры ни в коем случае нельзя устанавливать мангал. Хотя прямого запрета на это нет.
Однако вы можете получить штраф от 4000 до 5000 рублей, если из-за вас возникнет пожар, который повредит чужое имущество или причинит вред здоровью соседям.
Так где же можно пожарить мясо?
На даче
Установка мангала на даче разрешается, но только по правилам МЧС
Если коротко, то костер можно разводить в специально оборудованных местах, которые отвечают следующим требованиям:
- расстояние до ближайших построек не менее 50 метров
- до хвойных деревьев — не менее 100 метров
- до лиственных деревьев — не менее 30 метров
- территория вокруг места должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухих деревьев, травы, валежника и горючих материалов
- наличие котлована глубиной от 0,3 до 1 метра
- наличие разделительной минерализованной полосы не менее 0,4 метра
Если вы используете мангал, то расстояние до ближайших построек сокращается до 5 метров, а зона очистки уменьшается до 2 метров.
В лесу ?
Летом, а точнее «в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова разводить костер в лесах запрещается.
Но это относится не ко всем лесам, а только к тем, которые попадают в следующие категории:
- молодые хвойные леса
- гари
- поврежденный лес
- торфяники
- лесосеки
А также в местах с подсохшей травой и под деревьями.
В случае нарушения правил пожарной безопасности, можете получить штраф 1500-4000 рублей.
Если ваше место не попадает под эти категории, то костер развести можно. Главное не забудь отделить площадку до минерального слоя почвы полосой не менее 50 см. Проще говоря, нужно окопать мангал, чтобы гипотетический пожар не распространился.
В конце остатки костра нужно тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.
❗️ Особый противопожарный режим
Все вышеперечисленные правила перестают действовать во время особого противопожарного режима.
Если органы государственной власти или местного самоуправления ввели такой режим, то гражданам запрещается не только разводить костер, но и гулять в лесу.
Он также запрещает разводить костер на дачном участке, даже если для этого используется мангал.
За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима предусматривается штраф 4000-5000 рублей.
И еще несколько советов
Перед тем как выехать на природу, удостоверьтесь, что в регионе не введен особый противопожарный режим. Его могут ввести не только летом, но и в период массового скопления людей.
Возьмите с собой много воды, чтобы хорошо потушить золу.
Перед установкой мангала очистите территорию вокруг него от травы и прочего мусора.
Когда соберетесь уезжать, не забудьте убрать весь мусор за собой и еще раз убедитесь, что зола потушена. Только после этого ее можно высыпать на землю.
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