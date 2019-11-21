Гала-концерт студентов-первокурсников впервые пройдет в Самаре
21 ноября 2019 17:37
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Молодые артисты 10 крупнейших вузов не только Самары, но и области на протяжении месяца представляют на оценку профессиональному жюри свои таланты в рамках фестиваля «Самарский студенческий дебют». Итогом Фестиваля станет гала-концерт студенческого самодеятельного творчества.
Подробнее о гала-концерте Фестиваля рассказали Сергей Бурцев - заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи, Дмитрий Кривов, директор МБУ г.о. Самара «СДМ» и Сергей Кривчиков – член жюри Фестиваля.
Праздничное мероприятие начнется в 17:00 - в холе «МТЛ Арены» начнут работу интерактивные площадки. В 18:00 зрителей ждет гала-концерт, а самых талантливых студентов наградят лауреатствами различной степени. Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в
образовательных организациях. Мероприятие проводится в рамках празднования Международного дня студента.
Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи отметил важность
Фестиваля для постоянного развития творческих ребят: «Мы начинаем формировать целую систему вовлечения молодежи в студенческое творчество, систему круглогодичную и постоянную. Студенческий дебют является одним из элементов этой системы. То есть мы понимаем, что студенты, попадая в вузы, попадая в профессиональные образовательные организации, начинают вовлекаться в общественную, социально-значимую, творческую,
добровольческую деятельность. И в рамках творческой деятельности проходит их первое грандиозное, значимое мероприятие «Студенческий дебют», где студенты первого курса могут проявить себя».
Фестиваль направлен на реализацию национального проекта «Образование» и его региональной составляющей «Социальная активность».
Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи, передает пресс-служба СДД.
Фото: пресс-служба СДД
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