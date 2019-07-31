ГИМС СО: Вниманию судоводителей!

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С 26.07.2019 вступил в законную силу федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2019 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с которым усилена административная ответственность за отдельные нарушения на водном транспорте, находящиеся в ведении ГИМС МЧС России, в частности по ч. 2 ст. 11.7, ст. 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Ч. 2 ст. 11.7: Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков влечёт предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев (ранее штраф составлял от 300 до 500 рублей).ст. 11.8: ч.1 – управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания влечет наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей (ранее штраф составлял от 500 до 1 000 рублей).ст. 11.8: ч.2 – управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 15 000 рублей (ранее штраф составлял от 1 000 до 2 000 рублей).ст. 11.8: ч.2 – управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация влечет наложение административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000 рублей (ранее штраф составлял от 2 000 до 3 000 рублей).Будьте внимательны и осторожны при управлении маломерным судном, а также соблюдайте установленные требования, передает пресс-служба облМЧС.