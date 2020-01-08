Фаворита Кирилина подвели к банкротству

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Компания стала активно сотрудничать с «РКЦ «Прогресс» при бывшем генеральном директоре завода Александре Кириллине. Обещая выполнить заказ по модернизации производственной базы для космического комплекса «Барс-М», «Спец-Строй» оформило банковскую гарантию, а его владелец — договор поручительства за нее. Однако в 2016 году «Роскосмос» выявил факты увода денежных средств при исполнении контрактов на поставку станков с некоторыми поставщиками «Прогресса», в том числе и со «Спец Строем».В результате работы по проекту для «Барс-М» так и не были завершены. В связи с этим в 2018 году предприятие попросило раскрыть банковскую гарантию. Банк с этим требованием согласился и выплатил требуемую сумму. В результате на плечи «Спец Строя» и Давыдова лег многомиллионный долг перед финансовой организацией.Не дождавшись выплат, 4 декабря 2019 года банк сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве в отношении «Спец Строя». 11 декабря он подал в арбитраж иск с требованием признать несостоятельным самого Давыдова.