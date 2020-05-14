Эпидемиолог о CoViD-19 в России: Цифры хорошие, их не надо бояться

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На сегодняшний день в России выявили 242 271 случай CoViD-19. Эпидемиолог заверил, что эта цифра не так страшна, как кажется. В первую очередь количество инфицированных зависит от числа проведённых тестов. Чем больше тестируем, тем больше вероятность выявления коронавируса.Зверев уточнил, что важно помнить, у кого именно берутся анализы на коронавирус. Медик отметил, что в Голландии их назначали только тем, кто уже госпитализирован, не учитывая лёгкие и бессимптомные случаи, поэтому там сравнительно невысокие показатели по заражению, но значительная смертность — около 10%. Такая же ситуация в Италии и Испании.Эпидемиолог подчеркнул, что важна не абсолютная цифра, а относительная, например число больных CoViD-19 на 100 тысяч населения. Эти показатели будут несопоставимы по всему миру. Зверев напомнил, что в тех же Нидерландах живёт почти столько же человек, сколько в одной только Москве (Лайф уточняет: по данным на 2020 год, население европейской страны — 17 миллионов 130 тысяч человек, российской столицы — 12 миллионов 678 тысяч человек). Поэтому статистика заболеваемости без пересчёта на число жителей неинформативна.— Если на 100 тысяч населения, то мы не на втором и даже не на третьем-четвёртом месте. Самое главное — это смертность, у нас она ниже одного процента, поэтому, мне кажется, на эту цифру надо ориентироваться, на самом деле она ещё ниже. Цифры хорошие, не надо их бояться. Всё идёт гораздо лучше, чем в европейских странах, мы вовремя сориентировались, — добавил специалист.Зверев отметил, что нужно учитывать средний возраст умерших и тяжелобольных — это главный показатель. Кроме того, важны и национальные особенности. Так, в Европе семьи не живут настолько скученно, как в российских городах. Старшее и младшее поколение обитают порознь, что даёт возможность самоизолироваться. Там нет такого, как в нашей стране, когда в двухкомнатной квартире обитают мама, папа, бабушка с дедушкой и дети.Медик уверен, что в Европе, особенно в Италии и Испании, значительное число случаев CoViD-19 обусловлено ошибками системы здравоохранения, которая допустила появление очагов инфекции, и все разговоры о каком-то сценарии эпидемии — это ерунда. В России же учли печальный опыт соседей и вовремя приняли меры.— У нас есть то, чего нет на Западе. Может быть, там медицина и лучше, чем у нас, но там нет одного. Медицина и здравоохранение — это очень разные вещи. Там нет системы профилактики, нет нашего Роспотребнадзора. Это очень дорогая и хорошая система, которая содержит целый ряд институтов противочумных, где сидят учёные, которые могут очень быстро наладить диагностику и разработать меры. У нас есть поликлиники, амбулатории. Не зря же советская система здравоохранения считалась образцом, — пояснил эпидемиолог.