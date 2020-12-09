Елок у начальных классов в самарских школах не будет

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В этом году в самарских школах и детских садах решили отменить традиционные празднования Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дети не должны собираться большими группами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В письме Роспотребнадзора Самарской области говорится, что новогодние мероприятия должны проходить, только в рамках одной группы или класса. Запрещено приглашать аниматоров, ведущих, гостей и даже родителей. Неизменным остаются сладкие подарки. Их получат все дети от 2 до 15 лет включительно, сообщает ГТРК Самара.