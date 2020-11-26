Эксперты дали прогноз, насколько в 2021 году подорожают автомобили

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» считают, что в 2021 году легковые автомобили в России в среднем подорожают на 10%.

Как отмечают аналитики, курс доллара влияет на стоимость автомобилей напрямую. Если он продолжит расти, в 2021 году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России составит 10%. За последние шесть лет стоимость легкового автомобиля выросла на 66%. Рост цен в 2020 году оказался ниже по сравнению с ростом курса доллара.

Цены на автомобили выросли на 6,5%, а доллар вырос на 10%. Подобная разница объясняется изменением структуры самого рынка: спрос сместился в сторону более доступных и бюджетных моделей.

В 2021 году продажи новых легковых автомобилей упадут на 5-6% по отношению к 202 году по прогнозу специалистов. По оптимистичному сценарию продажи могут вырасти на 5% , по пессимистичному прогнозу – сократиться на 12%, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru