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Новости /  Общество /  Социум  

Экс-глава самарского управления ЦБ ушел в отставку с поста председателя правительства республики Ингушетия

27 января 2020 23:51
109
Из-за его «семейных» проблем уволилось все правительство Ингушетии.
Бывший руководитель ГУ Банка России по Самарской области Константин Суриков ушел в отставку с поста председателя правительства республики Ингушетия, передает «СО» ОНЛАЙН.

В официальном сообщении говорится, что сделал он это по семейным обстоятельствам. Между тем, это решение повлекло за собой уход в отставку всего правительства Ингушетии, так как этого требует законодательство республики. Сформировано оно было менее полугода назад — в сентябре 2019 года.

Временное исполнение обязанностей председателя возложено на Владимира Сластенина, также выходца из банковской сферы, вся предшествующая биография которого также до сих пор была связана с Самарской областью. Несколько дней назад г-н Сластенин был назначен первым вице-премьером Ингушетии. Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что лично знает нового и.о. премьера уже около 30 лет.

Константин Суриков останется в команде главы Ингушетии советником по инвестиционной политике. «СО» ОНЛАЙН напоминает, что до июня прошлого года г-н Калиматов возглавлял самарское управление Росприроднадзора. До этого трудился в прокуратуре и других контрольных органах на территории области. 
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Комментарии


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27 января 2020  23:51
Из-за его «семейных» проблем уволилось все правительство Ингушетии.
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