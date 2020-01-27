Экс-глава самарского управления ЦБ ушел в отставку с поста председателя правительства республики Ингушетия
27 января 2020 23:51
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В официальном сообщении говорится, что сделал он это по семейным обстоятельствам. Между тем, это решение повлекло за собой уход в отставку всего правительства Ингушетии, так как этого требует законодательство республики. Сформировано оно было менее полугода назад — в сентябре 2019 года.
Временное исполнение обязанностей председателя возложено на Владимира Сластенина, также выходца из банковской сферы, вся предшествующая биография которого также до сих пор была связана с Самарской областью. Несколько дней назад г-н Сластенин был назначен первым вице-премьером Ингушетии. Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что лично знает нового и.о. премьера уже около 30 лет.
Константин Суриков останется в команде главы Ингушетии советником по инвестиционной политике. «СО» ОНЛАЙН напоминает, что до июня прошлого года г-н Калиматов возглавлял самарское управление Росприроднадзора. До этого трудился в прокуратуре и других контрольных органах на территории области.
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