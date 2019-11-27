Дом на Чкалова, где происходило «стояние Зои», спасён от сноса!

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"В ходе встречи с жителями в администрации Ленинского района Самары‬ собственник участка и дома А.Кузнецов согласился с нашими предложениями: не сносить дом на Чкалова, где происходило «стояние Зои», передать его властям для организации музея. Накануне такую позицию мы согласовали с ‪Дмитрием Азаровым‬. Домик Зои - спасён от сноса!", - говорится в сообщении.