Дмитрий Азаров встретился с активистами Самарского​ университета

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Приветствуя собравшихся, губернатор отметил: «Я очень рад, что такие лидеры у нас есть, и формальные и неформальные, которые уже сегодня готовы брать на себя ответственность по многим направлениям общественной деятельности. Я рад что есть на кого опереться, с кем можно обсудить вопросы молодежной политики, образовательные проекты, да и в принципе о будущем нашего региона».Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году была утверждена долгосрочная Стратегия социально-экономического развития Самарской области, но прежде власть посоветовались с людьми: «У нас этот процесс занял больше года. Это серьезная работа и если делать ее неформально, то это огромный объем. Мы получили 970 тысяч предложений граждан, потому что старались достучаться до каждого жителя Самарской области».Эти предложения касались вопросов благоустройства, транспортной доступности, здравоохранения, образования. «Но вместе с людьми мы постарались заглянуть за горизонт, – подчеркнул губернатор, – Понять не только то, что нам нужно сделать сегодня, но и определить долгосрочные цели, чтобы улучшить жизнь в Самарской области».Глава региона обратил особое внимание на то, что этих целей невозможно добиться, если не будет базовых экономических условий. Чтобы в регионе появлялись новые школы и детские сады, дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники и больницы, новые комфортные дома, нужна экономическая база.«Хотелось бы об этом поговорить – что нам сделать, чтобы молодые, активные, энергичные, талантливые ребята связывали свое будущее с нашей родной землей – с Самарской областью. Что для этого нужно? Это ключевой вопрос».Самое главное конкурентное преимущество, страны, субъекта Российской Федерации – это, конечно, люди которые здесь живут, трудятся, которые связывают свое будущее и будущее своих детей, внуков и правнуков с родной землей.​«Первостепенная задача – чтобы человек мог жить долго и счастливо в Самарской области, и национальные проекты, инициированные Президентом, именно на это и нацелены. Но нацелены они и на опережающее развитие нашей страны. Это как раз там самая экономическая основа, без которой достигнуть этих целей невозможно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Представитель Совета молодых ученых и специалистов Самарского университета Кирилл Лактюхин поблагодарил главу региона и Правительство области за существующие механизмы поддержки молодых ученых – стипендии губернатора, губернаторские премии, конкурс молодых ученых.Губернатор ответил, что областное Правительство готово рассмотреть новые конкретные предложения о мерах поддержки науки и молодых ученых. Глава региона порекомендовал Кириллу Лактюхину обратиться за советом к председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову и президенту Самарского университета Виктору Сойферу: «Это замечательные люди. Геннадий Петрович и Виктор Александрович – это люди, у которых огромное количество учеников, которые стали и кандидатами наук и докторами. Они талантливых людей и замечают и привечают».Также Кирилл Лактюхин рассказал, что на площадке университета с 2012 года проводится региональная составляющая Всероссийского Фестиваля наук: «Я предлагаю вывести ее на федеральный уровень, как это было в 2017 году. Тогда Самара стала одним из трех центров России, где этот фестиваль проводился на федеральном уровне».«Мне кажется, это хорошая идея, тем более, если у нас уже есть такой опыт, – ответил Дмитрий Азаров. – Может быть, этот проект мы в регионе закрепим, как это было, например, с iВолгой. Мы же работаем сейчас над тем, чтобы Всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии на постоянной основе проводить здесь, в Самарской области. В это году мы ее провели, прекрасные отзывы, все довольны».​Артур Юсупов из сводного студотряда «Крылья» поинтересовался, есть ли возможность привлечь студентов Самарской области к строительству моста через Волгу в районе Тольятти.Дмитрий Азаров предложил Артуру изучить опыт стройотрядов на строительстве Крымского моста: высока вероятность того, что специалисты, возводившие этот объект, будут работать в Самарской области. «Обещаю, что этот вопрос будет проработан. Мы заинтересованы, чтобы на этом, самом крупном на сегодня инфраструктурном проекте в России, работали наши студенческие стройотряды».Также Артур Юсупов рассказал об одной из главных проблем студенческих отрядов – молодежи не доверяют многие виды работ, потому, что нет допуска, а для этого необходимо заплатить за обучение.Глава региона предложил активисту подготовить предложения: какие направления наиболее востребованы, сколько будет стоит обучение: «Я уверен, что мы сможем здесь помочь».Студенты спросили Дмитрия Азарова и о том, могут ли студенческие сервисные отряды помочь в деле повышения туристической привлекательности особенно летний период, когда у студентов больше возможностей для трудоустройства?Глава региона отметил, что в сфере туризма потенциал Самарской области и тем более для Самары не реализован, для этого есть исторические причины: «Куйбышев долгое время был закрытым городом. О каком туризме тогда можно было говорить? Иностранцев сюда просто не пускали, здесь предприятия оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности. В силу объективных причин мы здесь отстаем от других регионов, но потенциал большой. И Чемпионат мира по футболу в прошлом году этот факт подтвердил».Губернатор отметил, что сегодня в Самарской области нет министерства туризма – только департамент в составе министерства культуры. Дмитрий Азаров подчеркнул, что прорабатывает целесообразность создания отдельного министерства, чтобы вопросы развития туризма решались более системно.​ ​Что касается студентов, получающих профильное образование и желающих поработать в этой сфере, губернатор предложил им представить свои предложения: «Соберитесь, сформулируйте конкретные предложения, а мы пообщаемся с работодателями».Председатель профсоюзной организации обучающихся Сергей Заика поднял вопрос, связанный с благоустройством территории университетского городка: «Каждый день студенты подвергают свою жизнь опасности, когда идут учиться в корпус на улице Потапова. На протяжении 500 метров нет тротуара, студенты ходят по проезжей части. В корпусе учатся более тысячи человек. Проблема обостряется зимой, когда часть дороги заносится снегом. Мы уже два года обращаемся в различные структуры, но результата так и нет».Губернатор ответил, что даст поручение профильным ведомствам ускорить эту работу.​Николай Гуреев из волонтерского центра «Помощь» предложил в Самаре создать центр рекрутинга волонтеров для областных, всероссийских и международных мероприятий. Он попросил губернатора поддержать эту инициативу.«Конечно, я с удовольствием это сделаю. Очень хорошая идея, – ответил Дмитрий Азаров. – И я очень рад, что волонтеров становится все больше. Вот этот позыв души – это очень важно, причем, что у молодежи, что у людей старшего поколения».Представители Международного студенческого клуба «Спутник» Кикуну Готье Памфил из Конго и представительница Иордании Абдаллах Тала Раед Мохаммад предложили создать площадку для общения иностранных и российских студентов.«Давайте об этом подумаем, – согласился глава региона. – Изучим возможности Дома дружбы народов. При этом понятно, что нужна отдельная молодежная площадка».Подводя итоги встречи Дмитрий Азаров подчеркнул, что готов проводить подобные встречи и в дальнейшем: «Мне крайне важно, чтобы молодые энергичные люди здесь жили, здесь создавали семьи и здесь работали – это главное. А что для этого нужно, какие условия создать, я бы, конечно, хотел услышать это от вас», передает пресс-служба облправительства.