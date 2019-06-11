Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги жителям Самарской области

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Сегодня в преддверии Дня России в исторической резиденции, где Юрий Гагарин докладывал о выполнении первого в мире полёта человека в космос, губернаторвручил государственные награды за особые заслуги жителям Самарской области.Среди награждённых - сотрудники ведущих промышленных предприятий региона, а также спасатели, преподаватели университетов, врачи, токари, механизаторы, спортсмены, журналисты, работники культуры."Для меня большая честь в преддверии Дня России вручить государственные и региональные награды. Все вы своим трудом и талантом, своей самоотверженностью, заслужили высокую оценку Родины. Вы являетесь лидерами в коллективах - людьми, на которых равняются все новые и новые поколения тружеников Самарской области. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд. Вместе с вами порадоваться вашим достижениям, вручив вам государственные награды", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам торжественной церемонии.Указом Президента России 20 жителей СО удостоены Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством", 7 человек получили почетное звание заслуженных работников, 11- отмечены благодарностями главы государства и Председателя Совета Федерации. Ещё 7 человек получили региональные награды."Поздравляю с высокой оценкой вашего труда, вклада в развитие нашего региона, нашей великой Родины- России. Я уверен, что эти награды будут импульсом для новых достижений в том деле, в котором вы - настоящие мастера", - подчеркнул глава региона.Губернатор также выразил уверенность в том, что жители СО, которые были удостоены высоких званий и наград, будут передавать свой богатый опыт и уникальный талант следующим поколениям."На вас равняются, вам хотят подражать - это очень ценно и дорого", - отметил Дмитрий Азаров."Россия вступила в новый этап развития. Утверждены 12 национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. И в каждой сфере нашей жизнедеятельности есть свой нацпроект, а значит есть возможность проявить себя, добиться выдающихся результатов. Если вся нация включится в реализацию нацпроектов, мы вместе добьемся поставленных целей, - подчеркнул глава региона. - А наша великая Родина, уверен, оценит этот вклад в развитие нашей страны!"Глава региона пожелал всем участникам церемонии благополучия и успехов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.