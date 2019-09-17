Дежурство приставов в акваториях рек завершилось

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Всего за период проведения акции проверили 584 гражданина, из которых 157 оказались должниками по исполнительным производствам различных категорий.В результате судебными приставами-исполнителями окончено 103 исполнительных производства на 192 тысячи рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 216 тысяч рублей.В ходе рейда судебные приставы вручили 598 листовок о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области ( http://r63.fssprus.ru/ ).Граждане могут самостоятельно проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее с помощью информационного ресурса, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области