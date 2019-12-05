Десять лет прошло со дня трагедии в пермском клубе "Хромая лошадь
5 декабря 2019 21:06
65
"На пожертвования ходил по кабакам"
Ирина Пекарская уже несколько лет находится под наблюдением в паллиативном отделении больницы в городе Березники. Она одна из самых тяжелых пострадавших в "Хромой лошади". Не может самостоятельно есть, не говорит. Только кричит, будто раненый зверь, когда слышит в телефонной трубке голоса сыновей.
В клуб Ирина пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Тому повезло — когда начался пожар, он как раз с другом вышел покурить. Ирина же надышалась угарным газом. Врачи не обнадеживали: из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка.
Сергей возил ее по клиникам, выбивал материальную помощь. В многочисленных репортажах перед камерой поднимал Ирину, мыл ее сжатые судорогой руки. После интервью просил опубликовать счет для пожертвований. Деньги, как говорят близкие, текли рекой.
А через несколько лет журналисты нашли Ирину в одной из пермских больниц в ужасном состоянии: худую, как скелет, с пролежнями по всему телу. Из-за того что у нее не было даже шампуня, медсестры вынуждены были побрить ее наголо. Как выяснилось, Колпаков давно создал новую семью. А на обреченную Ирину махнул рукой. При этом как опекун и потерпевший не забывал забирать полагающиеся Пекарской компенсации, пенсию по инвалидности, спонсорские переводы, утверждают родные.
"Нам из компенсаций ни копейки не приходило: все забирал Колпаков, — плачет в телефонную трубку мама Ирины Галина. — На пожертвования ходил по кабакам, возил на отдых новую жену. Как-то отмечал в клубе ее день рождения — заказал стол на двадцать персон. А детям (у Ирины и Сергея двое сыновей. — Прим. ред.) ни копейки алиментов не платил. Только иногда после поездок привозил мальчишкам то футболочки, то рубашки".
По словам Галины Васильевны, будучи опекуном ее дочери, Сергей даже успел обналичить и спустить часть материнского капитала. "Хотел и квартиру продать, которую мы покупали для них с Ирой. Но мы вовремя вмешались и не позволили".
Сейчас за Ириной ухаживает старший брат Сергей — мать после двух инсультов не выходит из квартиры. Он же оформил опеку над двумя племянниками. Старшему — 12, младшему — десять. "На днях к нам приходили из собеса, спрашивали, что ребята хотят на Новый год. Младший сказал, что мечтает о синтезаторе. А еще чтобы мама выздоровела. Но мы понимаем: это невозможно", — тяжело вздыхает Галина Васильевна. Больше говорить она просто не в силах.
"На спину капал расплавленный пластик"
Анну Бунакову в "Хромую лошадь" пригласила подруга. В клуб девушка вбежала без пятнадцати час. Только открыла меню — начался пожар.
"Ведущий спокойным тоном объявил: "Кажется, мы горим". Сперва люди подумали, что это часть шоу-программы, поэтому вовремя не сориентировались. Но через несколько минут все рванули к выходу, выключился свет, возникла давка", — вспоминает Бунакова.
В толпе Анну кто-то толкнул, она упала на пол. "Парень, который бежал сзади, тоже свалился, придавил мне ноги. Подняться я не могла. На спину капал расплавленный пластик с потолка. Потом я все же нашла силы встать и дойти до выхода".
С ожогами тридцати процентов тела Бунакову доставили в больницу Перми, потом — в Санкт-Петербург. В госпитале она провела два месяца. "Сильнее всего пострадало плечо и спина. Капли расплавленного пластика воспламенили мою синтетическую кофту. Она тлела прямо на мне".
В палате, где находились только жертвы "Хромой лошади", Анна была самой "легкой". "Рядом лежала девушка, у которой было обожжено все лицо, не было волос. Ей потом специальным методом срезали и наращивали кожу с фолликулами, чтобы у нее хоть какие-то волосы на голове росли".
Сама Анна перенесла пересадку кожи на плече. "Лечили нас бесплатно, а вот последующие реабилитационные процедуры — все за свой счет. Мне, например, пришлось сделать шесть шлифовок лазером, чтобы сгладить рубцы от ожогов".
Пострадавшая признается: компенсация в миллион рублей, которую ей присудили по гражданскому иску, очень бы помогла. Но из всех осужденных полностью деньги выплатили только фактический владелец клуба Анатолий Зак и сотрудники Госпожнадзора. За последних расплачивалось ведомство.
"А от остальных фигурантов приходили и до сих пор приходят копейки. Я не утрирую. Так, вчера мне пришел перевод на 25 рублей. До этого перечислили десять копеек. Понимаю, что нас, потерпевших, много: почти четыреста человек. И ежемесячную часть зарплаты фигурантов делят на всех. Но лучше бы такие копейки вообще не присылали".
Анна говорит, что довольно быстро ситуация с выплатами компенсаций превратилась в фарс. "К примеру, как-то раз получили от судебных приставов письмо с предложением выкупить автомобиль исполнительного директора клуба Светланы Ефремовой — его изъяли в счет погашения долга. Проблема в том, что машина была не на ходу. Кому она нужна? В другой раз прислали целый список из ее личных вещей — тоже предлагали забрать в качестве компенсации. Хорошо помню, что в этом перечне был ноутбук и даже мангал с шампурами!"
"Продолжает устраивать огненные шоу"
Можно предположить, что виновники трагедии после освобождения и сами едва сводят концы с концами. Но нет. Так, судя по аккаунту в инстаграме арт-директора клуба Олега Феткулова (был приговорен к шести годам колонии общего режима), живет он вполне достойно.
"Лекарство от мозолей на руках и сердце", — написал он в одном из последних постов. В качестве иллюстрации — бутылка коньяка "Хайн Антик XO" и два бокала. Цена — 22,5 тысячи рублей.
На письма с просьбой об интервью Феткулов не ответил.
Не общается с журналистами и директор пиротехнической компании "Пироцвет" Сергей Дербенев, устроивший смертоносный фейерверк.
— Меня не интересует никакая информация о "Хромой лошади", — заявил он в ответ на предложение обозревателя РИА Новости поговорить о компенсациях пострадавшим.
— А нас интересует.
— Вот и пишите, что хотите…
Как рассказал нам один из сотрудников фирмы, которую раньше возглавлял Дербенев, после освобождения из колонии тот продолжил заниматься организацией огненных шоу. "Поначалу заказов почти не было: имя Сергея полоскали во всех СМИ. Но довольно быстро мы вернули позиции. Сергей даже не хотел менять название фирмы — не считал себя виновным. Он был уверен, что проблема — в проводке. Но в итоге "Пироцвет" ему пришлось закрыть. Сейчас он руководит одним из филиалов Московской пиротехнической компании".
Фото: РИА Новости/Ирина Куимова
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 декабря 2019 22:10
Областное управление государственной охраны объектов культурного наследия подвело промежуточные итоги своей деятельности в уходящем году. Социум
22
5 декабря 2019 21:28
Самыми популярными исполнителями стали Билли Айлиш и Тима Белорусских. Социум
49
5 декабря 2019 21:22
Семьи многих ребят находятся в трудной жизненной ситуации, также в интернате воспитываются мальчишки и девчонки, оставшиеся без попечения родителей. Социум
60
Здравоохранение
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
177
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
226
4 декабря 2019 10:00
Им оказалась «селедка под шубой». Здравоохранение
243
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
132
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14864
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14721
Туризм
3 декабря 2019 17:46Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
59
2 декабря 2019 13:52
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов. Туризм
359
29 ноября 2019 13:26
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
396
Образование
5 декабря 2019 16:28
Работы учеников проверят независимые эксперты. Результаты выпускники Самарской области смогут узнать 18 декабря. Образование
171
5 декабря 2019 16:08
Рекордное число проектов Самарского политеха поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. Образование
161
5 декабря 2019 13:17
Сразу три проекта опорного вуза получили поддержку в рамках ФЦП. Образование
170
Культура
5 декабря 2019 16:30
В 2017 году Евгений в результате аварии лишился кистей рук и возможности ходить. Культура
158
5 декабря 2019 15:50
Приобретение многофункционального передвижного культурного центра решает проблему отсутствия в отдаленных населенных пунктах культурного досуга. Культура
164
5 декабря 2019 14:50
Выставка включает в себя несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. Культура
168
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
100
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15500
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
70
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
93
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
220
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
177
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
486
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
446
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
414
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
735
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1082
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
399
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
446
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
700
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1924
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2393
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1643
Мероприятия