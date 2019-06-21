День молодежи в Струковском саду: спортивные турниры, фото-марафон и выступление группы «VLNY»

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В рамках программы состоятся спортивные соревнования и турнир по скейтбордингу, мастер-классы по SMM и продвижению в социальных сетях, интеллектуальная игра КВИЗ «Молодежная Самара» с вопросами и призами, концертная программа с участием музыкальных групп и выступлением группы «VLNY».Также в программе - фото-марафон «Самара LIVE», в котором могут принять как профессиональные фотографы, так и любители. Участникам предстоит выполнить фото-задания на различные темы, связанные с Самарой. После чего их работы будут выставлены в Струковском саду.Для участия в фото-марафоне и спортивных соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию с 24 по 27 июня на электронной почте sglkvn@mail.ru. Победители будут награждены призами.Организаторы мероприятия - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара совместно с Движением «Самарский КВН», передает пресс-служба горадминистрации.