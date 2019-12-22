Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре

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Особое внимание он уделяет тем, кому больше всего важна его помощь: детям с особенностями развития, маленьким пациентам детских больниц, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса.22 декабря 2019 года Дед Мороз из Великого Устюга весь день дарил радость детям и взрослым в Самаре. Воскресным утром он по традиции поздравит ребят с ограниченными возможностями здоровья на ёлке в театре «Самарская площадь», затем навестил юных пациентов городской детской больницы №2.Около 500 одаренных детей Самары – победители и призеры областных олимпиад стали участниками встречи с Дедом Морозом, которая прошла около школы № 132 имени Г.П. Губанова. Участниками праздника стали школьники и их родители. Талантливые ребята подарили российскому Деду Морозу танцевальный флешмоб. Затем во дворе школы были организованы веселые новогодние старты.Дед Мороз рассказал, что в этом году, как от детей, так и от взрослых ему пришло более трех миллионов писем в его резиденцию в Великом Устюге. Кроме уже привычных игрушек и гаджетов его просят и о самых простых вещах. Например, желают здоровья своим близким, а также многие мечтают обнять Главного Волшебника страны и сделать с ним селфи.Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.Вечером Главный Волшебник стал участником праздничного представления на площади им. В.В. Куйбышева и дал символический старт празднованию Нового Года в Самаре. Волшебную атмосферу на площади создавали артисты театра «Пластилиновый дождь» и детские творческие коллективы.Российский Дед Мороз навестил своего самарского коллегу в Усадьбе. Сказочное пространство пользуется огромной популярностью у детей и взрослых. В прошлом году гостями резиденции Самарского Деда Мороза стали около 20 тысяч человек из 20 городов страны.Усадьба самарского Деда Мороза и Снегурочки будет работать ежедневно до 8 января 2020 года. Здесь посетителей ожидает обновленная анимационная программа. К созданным ранее станциям «Зима», «Волшебный дуб и умная Сова», «Избушка на курьих ножках и Баба Яга» добавляется сказочная станция «Мышелавка» — кладовая символа наступающего года – Мыши. Персонаж Мышка пожелает гостям Усадьбы удачи в наступающем году и предложит достать из «волшебной» корзинки персональное пожелание.В гости к самарскому зимнему волшебнику сможет заглянуть каждый желающий. Вход бесплатный, небольшими группами.График работы Усадьбы Самарского Деда Мороза:22 -26 декабря с 17.00 до 20.0027 – 30 декабря с 12.00 до 20.0031 декабря – с 12.00 до 16.001 января с 16.00 до 20.002 – 8 января с 12.00 до 20.00Технический перерыв с 16.00 до 17.00.2 2 декабря на площади Куйбышева начала работать деревянная горка для бесплатных катаний на тюбингах и два больших катка. На катках организон прокат катков, теплые раздевалки, камера хранения. Со стороны улицы Красноармейской работает ёлочный базар, передает пресс-служба горадминистрации.