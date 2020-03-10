Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»
10 марта 2020 14:50
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Опасность в том, что каждый отдельный этап не кажется подозрительным службам безопасности кредитных организаций, атаки учитывают индивидуальные характеристики жертвы, а клиенты склонны самостоятельно пройти по длинной цепочке за «белым кроликом». На удочку злоумышленников могли попасть, в частности, поклонники видеоблогера Юрия Дудя.
Злой грызун
Мошенники решили удлинить схему фишинга, чтобы повысить доверие жертвы. О новом способе обмана «Известиям» рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин. Он отметил, что схема условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес», поскольку начинается с безобидных шагов: злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение.
— Через некоторое время на почту клиенту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность, попав в «черную нору». На портале мошенник может, например, попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, — пояснил Андрей Бусаргин.
Он подчеркнул: схема особенно опасна, поскольку каждый отдельный этап не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка.
Атаки по такой схеме адресные: с клиента собирается информация о браузере, устройстве, провайдере интернета, языке, геолокации, исходя из чего формируется одноразовая ссылка для конкретного пользователя, отметил Андрей Бусаргин. Он пояснил: когда владелец службы безопасности отправит жалобу регистратору сайта на неправомерное использование бренда или фишинг, ссылка, по которой открывался мошеннический портал, просто не сработает. Сами опросы также целевые: мошенники знают, например, какие онлайн-игры и интернет-магазины посещает клиент, отметил эксперт Group-IB.
Массовые мошенничества таким способом наблюдались во второй половине 2019-го, рассказал Андрей Бусаргин. Он оценил, что каждый ресурс с фейковыми опросами посещали примерно 6,5 тыс. пользователей в сутки, а за рубежом были примеры и 13,5 тыс. пользователей в сутки. В Group-IB подчеркнули, что не располагают данными, сколько человек было обмануто по такой схеме и какую сумму они перевели мошенникам.
Повестись на такого рода мошенничество могли поклонники Юрия Дудя. Злоумышленник перезалил видео блогера с призывом участвовать в настоящем конкурсе, разместив под ним ссылку на сторонний сайт. Корреспондент «Известий» прошел опрос на портале, после которого ему предложили провести «закрепительный» платеж в 240 рублей и вывести якобы выигранную сумму. Ссылки на этот опрос уже появляются в ленте Facebook. «Известия» направили вопросы Юрию Дудю про использование его видео в мошеннических целях.
Также для убеждения клиентов используются видео в новостном формате: ведущие из студий, похожих на главные передачи телеканала «Россия 1» и Первого канала, сообщают о возможности, например, оформить социальные выплаты или получить налоговый вычет по системе tax free. «Известия» обнаружили такие ролики в Facebook и на YouTube. Ссылки под видео ведут на мошеннические сайты, где предлагается оплатить фальшивую консультацию юриста.
В Росбанке, «Открытии», «Зените» и екатеринбургском СКБ-банке знают о новой схеме, подтвердили «Известиям» представители кредитных организаций.
Черная нора
Мошеннические опросы с вознаграждением или с обещанием гарантированных выплат — схемы социальной инженерии, которые набирают обороты, отметил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев. Он подчеркнул, что украденные суммы зачастую небольшие, поэтому клиенты не всегда обращаются в банк и правоохранительные органы.
— Кредитные организации постоянно мониторят социальные сети, собирая информацию о новых видах киберугроз и мошенничеств, а также контролируют неправомерное использование бренда, — рассказал директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.
Однако новую схему бывает сложно выявить из-за ссылок, которые срабатывают лишь один раз. Эксперт подчеркнул, что мошенники в соцсетях знают всю информацию о жертве из открытого аккаунта, а это повышает вероятность успешной аферы.
Жертвами в Сети могут стать доверчивые подростки, которые, например, пользуются картами родителей, предупреждает начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков. Также злоумышленники под предлогом социальных экспериментов, краудфандинга или благотворительных акций в соцсетях с легкостью могут завоевать доверие молодых людей, активно участвующих в таких мероприятиях, добавил он.
С другой стороны, в интернете у человека есть возможность подумать и принять взвешенное решение, тогда как телефонные мошенники пугают и торопят жертву, не давая времени на переоценку ситуации, считает директор блока «Обеспечение безопасности» СКБ-банка Денис Улейко.
Классический фишинг, который и раньше часто использовался, стал менее эффективным, поскольку клиенты привыкли не доверять спонтанным сообщениям о выигрыше или вознаграждении. Схема «белый кролик» интересна с точки зрения методов социнженерии, которые позволяют снизить бдительность жертвы, уверен замдиректора по информбезопасности «Техносерв» Денис Шмырев.
— В прошлом году злоумышленники также использовали для обмана поддельные сайты госорганов. Например, на фейковом портале Пенсионного фонда за небольшую плату предлагалось оформить льготы или выплаты, — отметил он.
Банки не могут вернуть деньги жертвам социальной инженерии, потому что де-юре клиент сделал перевод на счет мошенника или поделился данными своей карты добровольно. Основной способ защититься от таких инцидентов — использовать антивирусное ПО и вводить личные данные только на проверенных сайтах, подчеркнул руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин. Он добавил, что к порталам, которые якобы для выплаты просят ввести все данные карты, с учетом имени и фамилии, даты окончания действия и CVV, необходимо относиться с подозрением: для перечисления денег достаточно номера на лицевой стороне «пластика».
В ЦБ не ответили на запрос «Известий», знают ли там о новой схеме мошенничества.
Фото из открытых источников
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