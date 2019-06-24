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Новости /  Общество /  Социум  

Ботанический сад вновь доступен для посещения жителями и гостями города

24 июня 2019 16:14
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В летний период свободное посещение Ботанического сада будет возможно с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00. Кроме того, по вторникам и четвергам, два раза в день все желающие смогут попасть на экскурсии в дендрарий и оранжерею.
С 24 июня Ботанический сад Самарского университета - один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге, доступен для тестового посещения жителям и гостям города.

Напомним, что вход посетителей на территорию научного-исследовательского подразделения был ограничен. Это была вынужденная мера, обусловленная серьезным износом рекреационной инфраструктуры Ботанического сада, сформированной еще в начале 70-х годов прошлого века. Объекты благоустройства изначально не были рассчитаны на активное взаимодействие с посетителями и со временем перестали справляться с основной задачей - компенсировать влияние людей на уникальные растения.

Ограничение доступа посетителей позволило провести значительные работы по благоустройству территории Ботанического сада. Здесь появились новые экологичные пешеходные дорожки, засыпанные гравием, также обустроены площадки для отдыха посетителей.

К наиболее трудоемким видам из уже завершенных работ можно отнести реставрацию чугунного забора по периметру Ботанического сада. Строители отремонтировали старые секции и восстановили недостающие элементы, залили новый фундамент под его основание.

Обустроена и дополнительная входная группа в сад, которая теперь находится на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля - вблизи остановок общественного транспорта. Был также проведен ремонт систем электроснабжения и освещения, укреплены инженерные конструкции и дорожная насыпь вдоль пруда, завершен ремонт асфальтового покрытия.

Кроме того, за это время была капитально отремонтирована оранжерея сада: обветшавшие деревянные конструкции заменены на металлические, полностью реконструированы системы отопления и вентиляции оранжереи, сделано дополнительное утепление крыши.

В летний период свободное посещение Ботанического сада будет возможно с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00. Кроме того, по вторникам и четвергам, два раза в день все желающие смогут попасть на экскурсии в дендрарий и оранжерею.

Светлана Розно, директор Ботанического сада Самарского университета:

Миссия любого ботанического сада, в каком бы городе мира он не находился, одна - изучение и сохранение генофонда редких и ценных видов растений. И это накладывает существенный отпечаток на все аспекты нашей работы. Если в парках и скверах живую природу облагораживают, обустраивают и подчиняют потребностям человека, то в ботанических садах все устроено по прямо противоположной логике. Здесь все служит тому, чтобы дать иногда действительно последний шанс растениям, которых человек теснит в их естественной среде обитания.

По своей сути, ботанические сады это такие же музеи. Только в наших коллекциях не исторические документы, артефакты или шедевры мирового искусства, а живые растения. Точно так же, наши коллекции выступают уникальной базой для проведения глубоких научных исследований и экспериментов.

Мы рады, что у Ботанического сада Самарского университета вновь появилась возможность открывать жителям Самары подлинную красоту и великолепие мира живой природы. И мы будем делать все, чтобы это общение было взаимно удобным и комфортным как для гостей, так и для обитателей нашего сада.

Режим посещения Ботанического сада

В летние месяцы свободное посещение сада будет организовано с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00.

По вторникам и четвергам, два раза в день - в 10.00 и 13.00 для посетителей будут организованы групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Сбор на экскурсии проводится у входа на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля за 5-10 минут до начала экскурсии. Продолжительность экскурсий составляет около 1 часа.

Стоимость посещения для участников групповых экскурсий составит 150 рублей, 100 рублей - для льготных категорий граждан.

С понедельника по четверг с 15.00 до 16.00 возможно самостоятельное посещение оранжереи за дополнительную плату (длительность не более 30 минут, стоимость – 70 рублей с человека).

Также Ботанический сад продолжит свою работу по проведению экскурсий для организованных групп от 10 до 30 человек по предварительной записи по телефону 222-92-41.

Подробная информация о правилах посещения Ботанического сада здесь, передает пресс-служба Самарского университета.


 
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