Более 11,5 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал» подали студенты Самарской области

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Российские студенты подали более 576 тысяч заявок на участие в четвертом сезоне олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из них более 11,5 тысяч заявок поступило от учащихся вузов Самарской области. Благодаря этому регион вошел в десятку лидеров по числу регистраций. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз.

«Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» продлилась 48 дней. За это время студенты подали 576 012 заявок на участие в проекте, – рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – В этом сезоне мы оказались буквально связаны по рукам и ногам: из-за пандемии мы не смогли приехать к ребятами в вузы, чтобы презентовать олимпиаду и вдохновить их на участие. Пришлось прийти к студентам онлайн, повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу уникальных регистраций мы обогнали прошлогодний результат. Сейчас все нырнули во вторую волну, но за ней скрывается море возможностей. От этого периода надо взять максимум, уделить время саморазвитию и участию в олимпиаде, чтобы выйти из пандемии с новыми силами и навыками».

Она отметила, что студенты вузов Самарской области подали 11 659 заявок на участие в олимпиаде. Самыми популярными направлениями у них стали «Математика» (529 заявок), «Экономика» (456), «Программирование и информационные технологии» (435), «Дизайн» (386) и «Психология» (340).

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень амбициозные ребята». «Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. Уже послезавтра, 27 ноября, начинается отборочный онлайн-этап. Я желаю всем конкурсантам удачи. На олимпиаде побеждают ребята из самых разных российских регионов и университетов, главное – показать свой профессионализм», – добавил Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «в топ-3 вуза Самарской области по числу регистраций на олимпиаду вошли Самарский университет (4 186 заявок), СамГТУ (2 972) и ПГУТИ (1 426).

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».