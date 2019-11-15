Более 14 500 семей в Самарской области получают выплату на третьего ребенка
15 ноября 2019 17:18
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Реализация региональной составляющей «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.
В рамках национального проекта «Демография» в регионе проводятся мероприятия, направленные на качественное улучшение демографической политики, совершенствование социальных гарантий и мер социальной поддержки детей, семьи, материнства, повышение ответственности родителей за воспитание детей. В регионе проживают почти 912 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Одна из задач нацпроекта — повышение рождаемости. Немаловажный фактор, влияющий на желание будущих родителей завести ребенка, — финансовая поддержка со стороны государства. Национальным проектом «Демография» и его региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрен ряд мер материальной поддержки семей. Одна из них — ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В Самарской области такую выплату получают 14 564 семьи, ее размер составляет 10 565 руб.
У супругов Синяк Ирины и Андрея четверо родных детей. Старший сын Максим — уже школьник, средний Никита ходит в детский сад, двойняшки — София и Вероника — пока еще совсем маленькие. На каждую из дочек родители получают ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться, пока девочкам не исполнится 3 года. Это не единственная мера соцподдержки, которую государство предоставило многодетным родителям. Ирина Синяк получает пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет как женщина, не подлежащая обязательному социальному страхованию (на двоих детей); ежемесячное детское пособие как многодетная семья (на четверых детей); компенсацию за детский сад в размере 50 % от оплаты; пособия на питание ребенка в общеобразовательном учреждении и ежемесячную компенсацию на проезд школьника.
Кроме того, в мае этого года семье Синяк выплатили единовременное ежегодное пособие к Пасхе в размере 1500 руб. на каждого ребенка, а в июне — единовременное пособие при рождении близнецов в размере 50000 рублей. Также она получила «Семейный капитал» в размере 100 000 рублей. На эти деньги родители приобрели предметы, необходимых для ухода и развития детей первого года жизни, в том числе детскую мебель, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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