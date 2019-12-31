Александр Хинштейн передал семье Беловых новогодние подарки и поздравления

115

«Ипотека по наследству» — историю семьи, которая усыновила двух девочек, и вместе с ними оказалась в кредитной зависимости от банка, услышала вся страна. Напомним, умершая мать девочек — Анастасии и Александры — оставила дочерям огромное наследство – почти 2 миллиона рублей долга. Перед «Россельхозбанком» и коммунальными службами.Александр Хинштейн накануне своего приезда в Самарский регион узнал об этом и пригласил маму приемных девочек на личную встречу. Александр Хинштейн помог семье Беловых.Он связался с председателем правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым и договорился о мировом соглашении, по которому ненужная семье Беловых ипотечная квартира, которая биологическая мать взяла в ипотеку и перестала платить за нее, перейдет банку в счет погашения долга.В настоящее время банк и Елена Белова ситуацию отрегулировали. Остались формальности. Новый год семья Беловых будет отмечать в новой квартире, которую они также купили в ипотеку, где, в первую очередь, обустраивается комната девочек…Накануне Нового года, когда все друг друга спешат поздравить, Александр Хинштейн передал для девочек новогодние подарки для всех детей семьи Беловых: наборы юных художников – для Насти и Саши, которые любят рисовать, старшему сыну Александру – модный гаджет и всем членам семьи – пригласительные билеты в новый океанариум.Пока родители обсуждали проблемы взрослых, дети просто и быстро новыми карандашами нарисовали аленький цветочек. Надпись на рисунке «Спасибо за подарки» была адресована депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну.