Александр Хинштейн обсудил с главой Самара мероприятия предстоящего Дня города

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На совещании с главой Самары, где обсуждались вопросы, связанные с предстоящими торжествами, все службы, ответственные за установку памятника, подтвердили, что работы по установке памятника ведутся в установленном ранее графике, сам памятник прибудет в город 3 сентября.Открытие памятника Дмитрию Шостаковичу накануне Дня города – 7 сентября — станет особенностью 433 Дня рождения Самары. На открытии будет присутствовать автор — Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и внук скульптора — Василий Церетели.Как только самарцы и гости города увидят памятник, они будут приглашены на концерт с участием солистов оркестра Большого театра. Оркестр исполнит произведения великого русского композитора – Дмитрия Шостаковича – его самые известные музыкальные произведения, песни и, конечно же, знаменитую Седьмую симфонию. Все, кто придет в это время на площадь Куйбышева, на полтора часа окунутся в музыку Дмитрия Шостаковича, который в самые тяжелые годы войны жил и работал в Куйбышеве, где и была написана «Седьмая (Ленинградская) симфония». Теперь она прозвучит под мирным небом, в день города, в декорациях 21 века и театра «Оперы и балета», со сцены которого впервые прозвучала музыка, как символ победы советского народа над фашизмом.Также Александр Хинштейн поддержал инициативу о поддержке традиции проведения возле скульптурной композиции «Клён» музыкальных выступлений в честь Дня города. Уникальная скульптурная композиция «Клён», посвященная легендарной одноименной песне вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», была установлена в Самаре также по инициативе Александра Хинштейна и поддержке оргкомитета «Культурная Самара».На все мероприятия, посвященные празднованию 433-летия Самары, вход будет свободный.