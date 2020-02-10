Александр Хинштейн обратился к главе Самары с просьбой незамедлительно снести кафе «Рахиб» у памятника погибшим военным шофёрам

150





"Незаконное кафе «Рахиб» прямо у памятника погибшим военным шофёрам на пересечении ХХII партсъезда и Красных Коммунаров в Самаре.

Администрация Советского района говорит, что денег на снос «самоволки» нет, а через суд - долго. Обратился к Елене Лапушкиной с просьбой незамедлительно снести, не дожидаясь 9 мая", - говорится в сообщении.







Фото: Твиттер