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Александр Хинштейн и Василий Церетели оценили творческие работы участников конкурса «Во Славу земли Самарской»

5 июня 2019 21:03
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Прием работ на Открытый региональный конкурс творческих работ студентов-художников «Во славу земли Самарской» завершен. Жюри конкурса приступило к отбору финалистов.
Прием работ на Открытый региональный конкурс творческих работ студентов-художников «Во славу земли Самарской» завершен. Жюри конкурса приступило к самой сложной и самой ответственной работе – отбору финалистов. Александр Хинштейн, инициатор этого конкурса, вместе с председателем жюри, вице-президентом академии Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели впервые познакомились с работами молодых художников и были приятно удивлены: и количеству участников, пожелавших выставить свои работы на конкурс, и художественному исполнению исторических тем, передает hinshtein.ru.

На конкурс было подано более 350 заявок. Некоторые студенты решили предоставить на конкурс не одну, а несколько работ. Положением конкурса это не запрещено, именно поэтому всего жюри придется просмотреть 375 работ и выбрать выдающиеся из них. Кто получит Гран-при конкурса «Во Славу земли Самарской и три первых места будет известно только во время торжественной церемонии награждения победителей. Это произойдет 9 сентября в День города.

Александр Хинштейн, просмотрев все работы, не скрывал своего удивления от качества работ, таланта и любви к своему краю, которыми полны живописные картины самарских студентов-художников: «Не скрою, я очень рад и, в какой-то степени, потрясен работами ребят, мы увидели удивительные работы… Это и графика, и изделия декоративно-прикладного искусства. Я думаю, в итоге мы увидим очень интересные работы. Сегодня мы обратили внимание на то, что многие студенты избрали для своих работ личность великого композитора современности Дмитрия Шостаковича. Это особенно отрадно, потому что впереди у нас, в сентябре, в сквере театра оперы и балета будет установка и открытие памятника Дмитрию Шостаковичу работы Зураба Церетели.

Председатель жюри конкурса Василий Церетели также отметил исключительность работ и их высокий художественный уровень: «Работы, которые мы сейчас увидели, очень самобытны и красочны. Мы наверняка откроем новые таланты. В работах студентов мы увидели удивительную Самару, самарский край…», — сказал художник.

Напомним, старт конкурсу-выставке творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования «Во славу земли Самарской» 26 февраля 2019 года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Активное участие в организации принял также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Основная идея Конкурса – изображение истории нашего края на живописных полотнах. В состав жюри вошли профессионалы не только из Самары, но и других регионов страны, в том числе из Москвы. Экспертную комиссию возглавил Василий Церетели – первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства. Победителям будет предоставлен уникальный шанс пройти стажировки в мастерской Зураба Церетели, а также появится возможность пройти обучение в Государственной Третьяковской галерее.

В Самарском художественном музее, где прошло первое знакомство членов жюри с работами конкурсантов, состоялась творческая встреча Василия Церетели и Александра Хинштейна со студентами и преподавателями самарских учебных заведений. Разговор о современном искусстве, о том, какова роль художника и изобразительного искусства в современном мире, не перешел в дискуссию или спор поколений. Молодые художники и мастера сошлись в одном: «без искусства, без развития художественного мышления прогресс не возможен».



Фото:     hinshtein.ru













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