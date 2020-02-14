В Самаре состоится траурный митинг, посвященный афганцам
14 февраля 2020 11:55
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В субботу, 15 февраля в Самаре пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.
В 11.00 региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» проведет митинг на Площади Памяти (пересечение ул. Мичурина с ул. Осипенко), с возложением цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах.
На площади соберутся участники боевых действий, родственники погибших, представители администрации города и области, члены общественных организаций.
Почтить память защитников приглашают всех желающих, пишет Самру.ру.
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Там проведут ремонт. Социум
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14 февраля 2020 12:15
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