В Самаре пройдет торжественное празднование трехлетия ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
24 мая 2019 09:55
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28 мая Региональное отделение Всероссийского детско-юношеское военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» совместно с Самарским филиалом Центрального спортивного клуба Армии проведут открытый детско-юношеский забег «ЮНАРМЕЙСКИЙ СТАРТ», приуроченный к 3-й годовщине основания движения «ЮНАРМИЯ».
Торжественное открытие мероприятия состоится 28 мая в 11-00 на стадионе универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» по адресу г. Самара, ул. Стара- Загора, 143А.
В программе праздника:
10.00 - 11.00
Работа площадок самарского филиала ЦСКА:
- разборка/сборка автоматов АК-74.
- велосипедный спорт, фехтование, спортивная борьба, бокс, дзюдо.
11.00 – 12.00
Торжественная часть с поздравлением юнармейцев;
Вручение юнармейцам-участникам парада 9 мая медалей МО РФ;
Награждение педагогов дополнительного образования и руководителей юнармейских отрядов, директоров школ и депутатов, активно оказывающих содействие в развитии регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области;
Прием в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» учащихся школы № 3 г.о. Самара;
Эстафета представителей юнармейских отрядов 4х200 м.
Показательное выступление 15-ой отдельной бригады специального назначения.
Выступление ВИА «Гвардия».
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