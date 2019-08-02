Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 2 августа, 10:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/08:
USD 63.83
0.41
EUR 70.47
-0.27
Новости /  Общество /  Социум  

В России отмечают День ВДВ

2 августа 2019 09:30
107
В России отмечают День ВДВ
Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах России.

Воздушно-десантные войска России отмечают сегодня годовщину основания: в 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые для выполнения задачи десантировалось на парашютах подразделение численностью 12 человек. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах России. Основная часть праздника пройдет на Красной площади и улице Ильинка.

В связи этим будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади и по Васильевскому спуску. Также пройдут мероприятия, посвященные Дню пророка Илии, который считается небесным покровителем десантников. Официальным праздником в России День ВДВ стал в 2006 году после соответствующего указа президента страны, передает Радио Маяк.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 августа 2019  10:19
В России хотят ввести идентификацию почты по номеру телефона
В России хотят ввести идентификацию почты по номеру телефона
Без его подтверждения пользоваться e-mail будет невозможно. Социум
3
2 августа 2019  09:54
В Самарской области продолжается акция Должник на воде
В Самарской области продолжается акция «Должник на воде»
Судебные приставы региона проводят рейды в акваториях самарских рек. Социум
44
2 августа 2019  09:43
Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) России Губернатор отметил, что суровую школу десантных войск прошли и многие самарцы.
Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России
Губернатор отметил, что суровую школу десантных войск прошли и многие самарцы. Социум
76
Весь список

Здравоохранение
1 августа 2019  18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.
В отделении сосудистой хирургии больницы им. В.Д. Середавина делают уникальные операции
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.  Здравоохранение
265
1 августа 2019  17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает свои шаги.
В больнице Пирогова пациенты проходят реабилитацию с помощью виртуальной реальности
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
278
31 июля 2019  16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.
Директор ЦЛП "Особое детство" и самарские чиновники посетили пансионаты для детей-инвалидов в Самаре и области
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.  Здравоохранение
421
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14124
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14136
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14284
Весь список
Туризм
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
239
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
407
24 июля 2019  13:33
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
323
Весь список
Образование
31 июля 2019  13:19
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
513
29 июля 2019  16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов.
В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина
 Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
359
27 июля 2019  14:38
За которые людям должно быть стыдно.
Названы самые позорные грамматические ошибки
За которые людям должно быть стыдно.  Образование
698
Весь список

Культура
1 августа 2019  18:08
Были проведены индивидуальные собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отбор.
Завершен третий (очный) этап конкурса на должность министра культуры Самарской области
Культура
362
1 августа 2019  13:49
В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии
В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии
На ярмарке гости филармонии смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами. Культура
356
1 августа 2019  13:09
В Самаре отменили фестиваль Пластилиновый дождь
В Самаре отменили фестиваль «Пластилиновый дождь»
На него не нашлось средств. Культура
255
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14886
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14385
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1096
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1571
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
307
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
535
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
392
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
529
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
471
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
360
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
446
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
772
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
799
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
700
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
916
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
912
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России
В этом году День строителя в Самаре отпразднуют в Струковском саду
Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные