В России отмечают День ВДВ
2 августа 2019 09:30
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Воздушно-десантные войска России отмечают сегодня годовщину основания: в 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые для выполнения задачи десантировалось на парашютах подразделение численностью 12 человек. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах России. Основная часть праздника пройдет на Красной площади и улице Ильинка.
В связи этим будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади и по Васильевскому спуску. Также пройдут мероприятия, посвященные Дню пророка Илии, который считается небесным покровителем десантников. Официальным праздником в России День ВДВ стал в 2006 году после соответствующего указа президента страны, передает Радио Маяк.
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