Судебные приставы сразу нескольких районов Самарской области организовали встречи алиментщиков со священнослужителями

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В отделе судебных приставов Хворостянского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина П. о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка. Не смотря на то, что должник знал о своих родительских обязательствах, он не торопился их выполнять. Задолженность мужчины перед собственным ребенком составила почти 44 тысячи рублей.В рамках исполнительного производства к мужчине применялись меры принудительного взыскания задолженности, в том числе был составлен акт описи и ареста имущества. Вместе с тем, отделом судебных приставов в рамках акции «Собери ребенка в школу» была проведена встреча гражданина П. с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. Священнослужитель побеседовал с должником о причинах неуплаты алиментов, детях и необходимости заботы о них. Должник пообещал устроиться на работу и исполнять свой отцовский долг.Подобные встречи прошли в отделах судебных приставов г. Тольятти, Отрадного и Сызрани,а также в отделах Пестравского и Большечерниговского районов области.Всего же в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за 7 месяцев 2019 года было возбуждено 17 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Взыскан за тот же период 81 миллион рублей.Целью акции «Собери ребенка в школу» является защита прав и законных интересов детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения алиментных платежей. Акция продлится до середины сентября 2019 года.