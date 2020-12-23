Стопкоронавирус: дезинфекция мест общего пользования в жилых домах Самары не прекращается

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В усиленном режиме продолжается санитарная обработка и дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах. Эти меры способствуют снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

22 декабря в рамках заседания штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внутригородским районам в ежедневном режиме поручено контролировать эту работу и оперативно реагировать на информацию, которая поступает от горожан. В заседании приняли участие и управляющие организации, в адрес которых поступают жалобы от жителей по поводу отсутствия дезинфекции в подъездах МКД.

Напомним, за качество и своевременность санитарной обработки и дезинфекции многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме, сообщает горадминистрация.

Жительница дома 37 по ул. Отважной Людмила Помогайбина утверждает, что жильцы работой управляющей организации довольны, нареканий нет:

«Наша управляющая компания к дезинфекции и уборке подъездов подходит добросовестно, без дополнительных напоминаний. Жители нашего дома чувствуют себя в безопасности», - рассказала Людмила Помогайбина.

По словам директора управляющей организации, все контактные поверхности в местах общего пользования обрабатываются хлорсодержащими веществами: кнопки вызова лифта, перила, поручни, дверные ручки, почтовые ящики, поверхность мусоропровода. Используемые в работе хлорсодержащие препараты одобрены Роспотребнадзором.

Отметим, что в перечень работ, осуществляемых управляющей организацией, не входит обработка дверей и входных ручек квартир жителей.

Контроль за работой осуществляют администрации внутригородских районов. Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары, далее нарушители привлекаются к административной ответственности. С апреля в Советском районе было составлено 32 таких материала.

«Регулярно мы получаем информацию о проведенных работах от управляющих организаций, при необходимости проводим проверку», - пояснила заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского внутригородского района Самары Ирина Бандурова.

В зимний период при отрицательной температуре воздуха дезинфекция объектов на детских и спортивных площадках, а также скамеек у подъездов жилых домов не производится до наступления весенне-летнего периода.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут.