Самарцев приглашают на Ярмарку вакансий

83

В четверг, 19 сентября c 11.00 до 14.00 во Дворце ветеранов на ул. Мориса Тореза, д. 103а пройдет общегородская Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.На ярмарке можно будет пообщаться с кадровиками 25 предприятий Самары и Волжского района, найти рабочее место в базе вакансий центра занятости (более 12000 позиций), получить консультацию о специальных программах по самозанятости и временной занятости, о профориентации.Вход свободный, все услуги бесплатные.Организатор - городской центр занятости населения.Фото pixabay.com