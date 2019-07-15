Россияне смогут снимать наличные в магазинах на кассах
15 июля 2019 10:16
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В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.
Теперь к программе подключится ритейлер «Пятерочка», который собирается предложить снятие наличных при условии совершения покупки.
Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни говорят о пользе подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг, другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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