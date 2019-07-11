Александр Хинштейн пригласил немецкого журналиста приехать на Прохоровское поле

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Координатор партпроекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память», депутат Госдумы РФв среду, 10 июля, пригласил немецкого журналиста, призвавшего снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года, приехать непосредственно на место битвы, сообщает сайт er-duma.ru.«Мы приглашаем немецкого журналиста посетить Россию и непосредственно Прохоровское поле, где еще сохранилось немало очевидцев, помнящих это величайшее сражение и его масштабы. Местные жители могут ему многое рассказать, чтобы он мог услышать своими ушами, увидеть своими глазами и представить, как все это происходило», - заявил Хинштейн.По его словам, высказывание журналиста является полным абсурдом. «Обсуждать тот факт, что Курская битва и Прохоровское сражение не являлись эпохальными и переломными событиями Великой Отечественной войны, занижать их масштаб, примерно то же, что доказывать, что Солнце вращается вокруг Земли. Спорить с этим утверждением бессмысленно, надеюсь, что слова немецкого журналиста связаны не с какой-то антироссийской позицией, а обусловлены элементарной исторической неграмотностью», - резюмировал Хинштейн.Напомним, ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф предложил снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в битве на Курской дуге в июле 1943 года. Об этом он написал в колонке, опубликованной в газете Die Welt.