Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит на Куйбышевской железной дороге

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Куйбышевская железная дорога присоединяется к участию во Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, которая пройдет с 25 ноября по 01 декабря 2019 года.Инициатива направлена на объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для решения задач по предотвращению распространения заболевания на территории нашей страны, информированию населения о методах своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, а также формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.Организатор акции "Стоп ВИЧ/СПИД" – Фонд социально-культурных инициатив.В дни проведения акции на железнодорожных вокзалах – в прикассовых зонах, в залах ожидания, залах повышенной комфортности и на информационных стендах – будут размещены материалы о профилактике ВИЧ/СПИДа.Информационные объявления будут размещены в поездах дальнего следования и в пригородных поездах АО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания".Также на сети железных дорог пройдут специальные мероприятия, приуроченные к акции. В частности, запланировано проведение лекций для работников железнодорожного транспорта и учащейся молодежи в поликлиниках, больницах и на предприятиях КбшЖД станций Уфа, Стерлитамак, Пенза, Ульяновск, Абдулино.Впервые ОАО "РЖД" приняло участие во Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в мае 2016 года.