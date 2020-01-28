2 февраля «День российского сурка» в самарском зоопарке

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Приходите в зоопарк — и узнаете от сурков самый точный прогноз на весну: будет ли она в этом году ранней, поздней или наступит вовремя.Сотрудники отдела «Млекопитающие» расскажут о биологических особенностях сурков, их образе жизни в дикой природе и в зоопарке.Ребят ждёт интересная конкурсная программа — соревнование свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих в спячку, командная эстафета «О сурках и их друзьях». Все участники мероприятия получат памятные призы, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО