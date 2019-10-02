Впервые в Самарской области пройдет фестиваль для первокурсников

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«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, ориентированный на развитие самодеятельного творчества студентов-первокурсников. Это позволит подготовить ребят к активному участию в творческих мероприятиях и фестивалях и поднять уровень профессионализма, артистизма и организаторских навыков студентов.Участниками фестиваля могут стать студенты первых курсов вузов, очной, заочной, очно-заочной формы обучения. Также в фестивале могут принимать участие студенты первых курсов профильных вузов, осуществляющих обучение в сфере искусства и культуры. Фестиваль содержит 6 конкурсных направлений: видео, музыкальное направление, оригинальный жанр, режиссура, танцевальное и театральное направление, в которых будут выявлены лучшие студенты, отмеченные лауреатствами разной степени.Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи.