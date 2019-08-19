В сентябре состоится 28-й экологический марафон "Самарская Лука"

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Мероприятие состоится 29 сентября 2019 года. Церемония открытия пройдёт в 10:00 на стадионе «Кристалл» г. Жигулевск, церемония награждения – с 13:30 в с. Ширяево.Трасса марафона проходит по территории национального парка «Самарская Лука», автомобильной дороге М5 «Урал» - с Ширяево в границах городского округа Жигулевск и муниципального района Ставропольский. Это событие является одной из основных визитных карточек не только Жигулевска, но и всей Самарской области.