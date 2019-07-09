В раскопках на территории Самарской области примут участие венгерские археологи
9 июля 2019 10:43
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В рамках Соглашения между Католическим университетом Петера Пазманя (г. Будапешт, Венгрия) и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева реализуется Международный мультидисциплинарный научно-исследовательский проект «Ранние мадьяры на Волге». Целью проекта является изучение археологических памятников, связанных с древней историей венгров.
С 10 по 15 июля в Самарской области будет работать делегация ученых из Будапешта, которые планируют принять участие в работе двух археологических экспедиций.
С 10 по 13 июля под руководством Сергея Зубова, кандидата исторических наук, заведующего научно-исследовательской лабораторией археологии Социально-гуманитарного института ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», на территории курганно-грунтового могильника «Малая Рязань I» в окрестностях села Малая Рязань Ставропольского района Самарской области будут проводиться раскопки курганно-грунтового могильника «Малая Рязань I». Он относится к числу погребальных памятников новинковского типа, оставленного кочевым населением хазарской эпохи.
Памятник, датируемый концом VII-VIII вв. н.э., исследовался археологическими отрядами Самарского университета в 1990, 1995-1996, 2019-2010, 2017 гг. Могильник оставлен скотоводами раннего Хазарского каганата и отражает сложные этнокультурные процессы формирования средневекового полиэтничного населения средневолжской лесостепи. В это время на территорию Самарского Поволжья проникают кочевые племена ранних мадьяр – предков современных венгров, активно контактировавшие с Хазарией. Международная археологическая экспедиция нацелена на выявление следов данных контактов в материалах раннесредневековых погребальных памятников Самарской Луки.
В работе экспедиции принимают участие студенты Самарского и Тольяттинского университетов.
С 14 по 15 июля на территории селища «Власть Труда I», расположенного в районе Мастрюковских озер Волжского района Самарской области, будет работать экспедиция музея им. П.В. Алабина». Раскопки селища «Власть Труда I» будут вестись под руководством Дмитрия Сташенкова, кандидата исторических наук, ученого секретаря ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.
Селище «Власть Труда I» относится к числу очень немногочисленных поселенческих памятников хазарской эпохи, являясь, по-видимому, местом летних стоянок кочевников, среди которых были древние венгры. Памятник, датируемый VIII-IX вв. н.э., с 2008 г. исследуется археологической экспедицией ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» и ООО «Институт истории и археологии Поволжья».
Фото: pixabay.com
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