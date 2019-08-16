В Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка»

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С 4 по 15 августа в городе Тольятти прошел VIII областной военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка». Участие в лагере приняли 7 военно-патриотических объединений из Самары, Жигулевска, Отрадного, Новокуйбышевска, Безенчукского и Борского районов.На протяжении 12 дней участники лагеря соревновались в военно-морском и военном деле, физической и туристической подготовке. Центральным событием лагеря стал суточный выход на веслах на знаменитый водный туристский маршрут «Жигулевской кругосветки». В ходе него участники выполнили ряд задач по военно-инженерной и тактической подготовке, но главным испытанием стало преодоление расстояния и передвижение по карте. С заданием успешно справились ВПК «Гвардеец ДОСААФ», ВПК «Дозор» и СВПРО «Сокол СГАУ». В командном зачете зафиксированы следующие результаты:1 место – СВПО «Сокол СГАУ»,2 место – ВПК «Дозор» г.о. Самара,3 место – ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.Помимо командного соревнования, в лагере состоялся конкурс командиров, направленный на выявление лидерских качеств участников. Победителями стали Сергей Бибиков, СВПО «Сокол СГАУ», Захар Гольцов, курсант ВПК «Монолит» м.р. Безенчукский, и Марина Комарова, курсантка ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.