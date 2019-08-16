В Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка»
16 августа 2019 10:27
81
С 4 по 15 августа в городе Тольятти прошел VIII областной военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка». Участие в лагере приняли 7 военно-патриотических объединений из Самары, Жигулевска, Отрадного, Новокуйбышевска, Безенчукского и Борского районов.
На протяжении 12 дней участники лагеря соревновались в военно-морском и военном деле, физической и туристической подготовке. Центральным событием лагеря стал суточный выход на веслах на знаменитый водный туристский маршрут «Жигулевской кругосветки». В ходе него участники выполнили ряд задач по военно-инженерной и тактической подготовке, но главным испытанием стало преодоление расстояния и передвижение по карте. С заданием успешно справились ВПК «Гвардеец ДОСААФ», ВПК «Дозор» и СВПРО «Сокол СГАУ». В командном зачете зафиксированы следующие результаты:
1 место – СВПО «Сокол СГАУ»,
2 место – ВПК «Дозор» г.о. Самара,
3 место – ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.
Помимо командного соревнования, в лагере состоялся конкурс командиров, направленный на выявление лидерских качеств участников. Победителями стали Сергей Бибиков, СВПО «Сокол СГАУ», Захар Гольцов, курсант ВПК «Монолит» м.р. Безенчукский, и Марина Комарова, курсантка ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 августа 2019 10:57
Слова-маячки подскажут, что отзыв составлен копирайтером. Социум
49
16 августа 2019 10:27
На протяжении 12 дней участники лагеря соревновались в военно-морском и военном деле. Социум
80
16 августа 2019 09:08
Еще 88 пассажиров лететь после случившегося отказались. Социум
109
Здравоохранение
16 августа 2019 10:41
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
56
16 августа 2019 10:03
Городская клиническая поликлиника №3 проведет прием прикрепленного населения. Здравоохранение
85
14 августа 2019 22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных. Здравоохранение
290
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14209
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14202
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14329
Туризм
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
105
15 августа 2019 11:37
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
204
13 августа 2019 11:57
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей. Туризм
243
Образование
15 августа 2019 14:20
Министерство просвещения РФ готово детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если таковые к ним поступят. Образование
297
14 августа 2019 09:15
Соответствующее предложение Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой. Образование
222
13 августа 2019 11:55
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
268
Культура
16 августа 2019 09:50
В наш город прибывает первая группа туристов в рамках нового культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр». Культура
98
15 августа 2019 13:42
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
253
15 августа 2019 13:09
Новый межрегиональный культурно-туристический проект реализуется на Куйбышевской магистрали. Культура
341
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14955
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14439
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1130
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1613
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
441
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
971
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
537
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
645
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
560
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
467
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
541
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
368
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
541
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
897
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
872
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
812
Мероприятия