В Самарской области подведут итоги работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Приволжском федеральном округе
4 декабря 2019 11:23
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5 декабря в 15.00 в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская, 210, к.340) состоится заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В заседании примут участие заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, начальники территориальных органов МЧС России ПФО, представители органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ ПФО.
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