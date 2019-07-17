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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области функционируют 29 муниципальных пляжей

17 июля 2019 09:52
125
В Самарской области функционируют 29 муниципальных пляжей
Из них 9 - в Самаре.

В настоящее время на территории Самарской области функционируют 29 муниципальных пляжей общего пользования, из них:

в г. Самара – 9 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна», пляж в районе ул. Советской Армии, пляж в Красноглинском районе, пляж в районе санатория Можайский, Фестивальная поляна);

в г. Тольятти – 4 (пляж Центрального района, пляжи «Восточный» и «Западный», Волжский замок);

в Ставропольском районе – 2 (пляжи "Ягодное 1", «Ягодное 2»);

в г. Новокуйбышевск – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, пляж «озеро Орлово»);

в г. Сызрань – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);

в г. Отрадный – 1 (городской пляж в районе ДОЛ «Остров Детства»);

в г. Жигулёвск – 1 (городской пляж (мкр. Моркваши));

Безенчукский район - 2(пляжи с.п. Екатериновка и Васильевка);

Сергиевский район - 2(с. Елшанка, озеро Липовое, с. Сергиевск, озеро Банное);

Сызранский район - 1(пляж ПГТ «Балашейка»);

Шигонский район - 1 (пляж в районе базы отдыха "Муранка").

Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!

Не забывайте о безопасности, следите за детьми. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких, предупреждает облМЧС.

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Комментарии



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