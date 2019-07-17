В Самарской области функционируют 29 муниципальных пляжей

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В настоящее время на территории Самарской области функционируют 29 муниципальных пляжей общего пользования, из них:в г. Самара – 9 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна», пляж в районе ул. Советской Армии, пляж в Красноглинском районе, пляж в районе санатория Можайский, Фестивальная поляна);в г. Тольятти – 4 (пляж Центрального района, пляжи «Восточный» и «Западный», Волжский замок);в Ставропольском районе – 2 (пляжи "Ягодное 1", «Ягодное 2»);в г. Новокуйбышевск – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, пляж «озеро Орлово»);в г. Сызрань – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);в г. Отрадный – 1 (городской пляж в районе ДОЛ «Остров Детства»);в г. Жигулёвск – 1 (городской пляж (мкр. Моркваши));Безенчукский район - 2(пляжи с.п. Екатериновка и Васильевка);Сергиевский район - 2(с. Елшанка, озеро Липовое, с. Сергиевск, озеро Банное);Сызранский район - 1(пляж ПГТ «Балашейка»);Шигонский район - 1 (пляж в районе базы отдыха "Муранка").Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!Не забывайте о безопасности, следите за детьми. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких, предупреждает облМЧС.