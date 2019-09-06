В Самаре восстановлены жилищные права семьи с ребенком

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В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило обращение Р., проживающей в доме по ул. Фрунзе г. Самара. Данное жилое помещение маневренного фонда было предоставлено супругу Р. как пострадавшему от пожара на состав семьи – 3 человека в соответствии с распоряжением Администрации Самарского района городского округа Самара от 11.09.2006 г. до получения постоянного места жительства.В указанной квартире с 2006 года фактически проживали все трое членов семьи Р., исправно оплачивали коммунальные услуги. После смерти главы семьи в 2012 году супруга Р. неоднократно обращалась в Департамент управления имуществом городского округа Самара по вопросу необходимости заключения с ней договора найма жилого помещения маневренного фонда.Однако вместо разрешения жилищного вопроса семьи заявителя Департаментом управления имуществом городского округа Самара в адрес Р. направлено письмо от 03.04.2019 г., в котором указано, что правовые основания для заключения договора найма специализированного жилого помещения отсутствуют. Кроме того, Департамент уведомил заявителя о необходимости в течение 10 дней освободить жилое помещение.В сложившейся ситуации были нарушены жилищные права Р. и её несовершеннолетнего ребенка. Заявительница и ее сын были вселены в указанное жилое помещение маневренного фонда на законных основаниях, а именно как члены семьи Р. Иного жилого помещения для проживания они не имеют.Приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 17.07.2019 г. Р. признана нанимателем жилого помещения маневренного фонда, с составом семьи – 2 человека, в том числе ее сыном.5 августа 2019 года заявителем подписан и получен договор найма указанного жилого помещения.