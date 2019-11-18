В Самаре состоится конференция, посвященная гала-концерту «Самарского студенческого дебюта»

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Участниками первого «Самарского студенческого дебюта» стали 10 вузов Самары и области.



На данный момент половина конкурсантов уже представила свои концертные программы. Впереди выступления студентов 5 вузов и гала-концерт фестиваля, который пройдет в конце ноября в «МТЛ Арене».

Фестиваль направлен на реализацию национального проекта «Образование» и его региональной составляющей «Социальная активность». Для студентов первых курсов участие в фестивале это не только способ проявить себя в творчестве, но и возможность влиться в активную студенческую жизнь.

