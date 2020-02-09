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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»

9 февраля 2020 15:30
108
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
Сегодня она будет работать до 19:00.

Сегодня, 9 февраля, в выставочном центре «Экспо-Волга» в Самаре продолжается VII Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост»-2020. Она будет работать до 19:00.
На выставке гостей ждет Международная выставка кошек GrandPrix EV- 2020 и Всероссийская выставка собак. Представлены питомцы самых разных пород.
Помимо этого посетителям предлагается обширный ассортимент товаров для ухода за животными, есть возможность получить консультацию специалиста.
Желающие могут взять себе питомца из приюта - они также представлены на выставке.

Фото: Дильдина Светлана



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Комментарии


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