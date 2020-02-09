В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»

108

Сегодня, 9 февраля, в выставочном центре «Экспо-Волга» в Самаре продолжается VII Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост»-2020. Она будет работать до 19:00.На выставке гостей ждет Международная выставка кошек GrandPrix EV- 2020 и Всероссийская выставка собак. Представлены питомцы самых разных пород.Помимо этого посетителям предлагается обширный ассортимент товаров для ухода за животными, есть возможность получить консультацию специалиста.Желающие могут взять себе питомца из приюта - они также представлены на выставке.Фото: Дильдина Светлана