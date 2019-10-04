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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре погасят марку в честь 100-летия Дмитрия Козлова

4 октября 2019 13:09
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В Самаре погасят марку в честь 100-летия Дмитрия Козлова
В городе выпустили почтовую карточку и специальный почтовый штемпель.

Как сообщает пресс-служба УФПС Самарской области, в Самаре пройдет спецгашение марки в честь 100-летия Дмитрия Козлова. Оно состоится в музее Алабина в пятницу, 4 октября, в 16.00. Для этого выпустили почтовую карточку и специальный штемпель.
УФПС Самарской области

На гашении будут присутствовать представители РКЦ «Прогресс» и родственники Дмитрия Козлова, пишет "Самарская газета".
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