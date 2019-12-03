В Самаре каток на площади Куйбышева откроют 22 декабря

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Сейчас на центральной площадке завершён сбор и установка ёлочного комплекса, а 10-12 декабря будет завершена работа по светодиодным лампочкам и экранам с визуальным наполнением. С 13 декабря будет организована работа по заливке двух катков, оснащённых подсветкой. Рядом с ними будет расположена зона переодевания и камера хранения. 2 декабря на площади планируется открытие деревянной горки, кататься на которой можно будет бесплатно, сообщает горадминистрация.Также будут установлены объекты торговли и питания. С 7 декабря по 8 января будет работать усадьба Деда Мороза, а сам Дед Мороз посетит площадь 22 декабря.По просьбе жителей, в этом году впервые планируется постоянно действующая во время каникул новогодняя площадка DJ Мороз, на которой будет организована музыкальная программа. В ночь с 31 декабря на 1 января запланировано новогоднее шоу с фейерверком и участием артистов Самары и Самарской области.Не забудут и про спорт. В период новогодних каникул будут проведены Чемпионат и первенство городского округа Самара по лыжным гонкам, а также соревнования городского округа Самара по легкой атлетике «Приз новогодних каникул».Наиболее значимым спортивным событием начала 2020 года будет старт муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», торжественное открытие которого состоится на площади Куйбышева.Ледовые площадки города тоже заработают в скором времени. Открытие катков на площади Куйбышева состоится 22 декабря. Всего же, по предварительной информации Администраций внутригородских районов Самары, этой зимой в городе запланировано подготовить и залить 124 ледовых площадки.