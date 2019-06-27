В Самаре аренда гаражей стала на 16% доступнее за год
27 июня 2019 10:54
102
Численность легковых автомобилей в России превышает 43 млн, за 10 лет их количество выросло на треть. Пытаясь решить вопрос с парковкой транспортных средств, россияне все больше интересуются арендой гаражей. В Самаре за год спрос на неё вырос на 1,3%. По данным «Авито Недвижимость», за год число выставленных на продажу гаражей в городе снизилось на 0,3%, а цена увеличилась на 4,8%.
Многие россияне покупке гаражей предпочитают аренду. За год спрос в этом сегменте вырос на 5,4%, предложение увеличилось на 12,2%. Стоимость аренды при этом снизилась на 8,5% до 11 227 рублей.
Цены упали в 13 из 23 городах. По итогам II квартала 2019 года дешевле всего можно было арендовать гараж в Тольятти (4 100 рублей), а самая высокая стоимость в Красноярске (16 700 рублей). В Самаре средняя цена аренды составила 6 600 рублей (-15,8%).
Сдавать в аренду гаражи активнее стали в 20 городах: предложение выросло в диапазоне от 0,5% в Москве до 44% в Красноярске. В Барнауле оно не изменилось, в Волгограде снизилось на 7,6%, в Самаре – на 12,5%. Интерес к аренде больше всего увеличился в Волгограде (+26%), Екатеринбурге (+20%) и Красноярске (+18,3%).
Продавцы подняли цены в 21 из 23 крупнейших городов: минимальный рост зафиксирован в Казани (+1,6% за год), а максимальный – в Перми (+12,6%). Исключениями стали только два города: Воронеж, где ценник сократился на 0,8%, а также Ижевск, где средняя стоимость не изменилась (131 900 рублей), причем именно в столице Удмуртии «гаражный вопрос» решить дешевле всего.
В Самаре гараж подорожал на 4,8%, до 382 000 рублей.
В целом по стране средняя цена выросла на 5,1%, до 350 200 рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2019 12:22
В борьбе с нарушителями использована воздушная техника. Социум
40
27 июня 2019 12:18
Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительно подав заявку в группе мероприятия. Социум
46
27 июня 2019 11:09
Им стал Сергей Каплин. Социум
87
Здравоохранение
27 июня 2019 10:16
У всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Здравоохранение
104
26 июня 2019 10:19
Предварительная запись осуществляется по телефону. Здравоохранение
245
25 июня 2019 23:29
Женщина попросила медработника помочь человеку, которому стало плохо, однако была послана к чертям, пишет "Башинформ". Здравоохранение
273
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13943
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13989
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14197
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
228
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
225
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
314
Образование
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
333
26 июня 2019 10:12
Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас Образование
193
26 июня 2019 09:23
Новые технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Образование
230
Культура
27 июня 2019 11:49
По традиции проект открывается спектаклем «Лебединое озеро». Культура
59
27 июня 2019 11:33
Тема фестиваля этого года - «Сказки и легенды народов мира». Культура
60
26 июня 2019 18:25
Участники музыкального парада будут останавливаться, и показывать дефиле и плац-концерты. Культура
324
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14726
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14282
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
958
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1437
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
306
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
496
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
441
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
407
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
514
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
498
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
541
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
428
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
673
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
697
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
427
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
747
Мероприятия