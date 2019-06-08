В Кинеле пенсионеров учили распознавать мошенников

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Люди пенсионного возраста являются наименее защищенной категорией граждан, и нередко в силу своих лет становятся жертвами преступных посягательств, в том числе и мошеннических. В целях недопущения подобных преступлений, накануне в городе Кинель состоялась профилактическая беседа с гражданами старшего поколения под руководством начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковника полиции Василия Подкорытова.Полицейский рассказал слушателям об основных схемах и принципах работы мошенников. Разъяснил, как необходимо вести себя, если незнакомые люди настойчиво, под любым предлогом пытаются попасть в жилище, либо узнать персональные данные, сопряженные с банковской картой, для завладения денежными средствами. Инициатор встречи акцентировал особое внимание на сохранение бдительности, именно это качество является ключевым, чтобы не попасть в ряды обманутых граждан и сберечь бюджет.В завершении встречи присутствующие поблагодарили Василия Николаевича за проявленное внимание и полезную профилактическую информацию, сообщает облМВД.