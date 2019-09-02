Уполномоченный по правам человека в Самарской области посетит Новокуйбышевск

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3 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова в рамках мониторинга реализации избирательных прав граждан посетит г. Новокуйбышевск.В Единый день голосования 8 сентября 2019 году в Самарской области пройдут 34 избирательных кампании. В Новокуйбышевске будут проведены выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области седьмого созыва.В ходе выезда Ольга Дмитриевна Гальцова проведет рабочую встречу с Главой Новокуйбышевска Владимиром Николаевичем Фоминым, посетит территориальную избирательную комиссию Новокуйбышевска, а также ряд избирательных участков.В ходе мониторинга реализации избирательных прав рассматривается практически весь круг вопросов, связанных с организацией и проведением выборов: публикация сведений об избирательных участках, проведена ли корректировка списков избирателей, оповещение избирателей о дне и месте голосования; обеспечение голосование вне помещения для голосования; оборудование помещений для голосования; предоставление возможностей для агитации; наблюдение за голосованием и т.д.Аналогичные выезды проводятся сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в период с 29 августа по 5 сентября в муниципальных районах Пестравский, Приволжский, Хворостянский, в городском округе Сызрань, в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.Начало мероприятия: 11.00Место проведения: Администрация г.о. Новокуйбышевск (г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2)