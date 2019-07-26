Состоится прием граждан для жителей муниципального района Кинель-Черкасский
26 июля 2019 12:40
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14 августа 2019 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова совместно с сотрудниками аппарата проведет личный прием жителей муниципального района Кинель-Черкасский
Прием граждан будет проводиться по предварительной записи, с 11:00 до 17:00 по адресу: с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д. 69 (здание Администрации м.р. Кинель-Черкасский).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись осуществляется по 7 августа включительно в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д. 69 или по телефону 8 (846-60) 4-20-01
Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03
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